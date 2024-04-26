Прямо сейчас рабочие заканчивают уборку после себя — подметают остатки земли, убирают забор. Скоро на месте раскопок положат асфальт и на этом ликвидация аварии, которая произошла здесь в октябре 2020 года, закончится.

Интересно на этом примере проследить, как появляются и исчезают такие трубы. Аварийный ремонт на теплотрассе, судя по объявлению МОЭКа, должен был продлиться всего неделю. Но в процессе выяснилось, что трубопровод износился, а для его замены пришлось бы оставить здание ТЦ без тепла — тогда сделали временную трубу (байпас). Казалось бы, с наступлением тепла временную трубу уберут, но что-то пошлом не так. Прошёл год и глава управы рассказывал, что сроки не определены. Потом МОЭК сообщил, что трубу уберут в 2023 году, но и этого не случилось.

Итого — труба простояла всего три с половиной года. «Всего» — потому что в Зеленограде такие байпасы стоят иногда десятилетиями. Так что здесь впору похвалить коммунальные службы за оперативную ликвидацию аварии.