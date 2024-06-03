«Недавно получили ключи в новых домах по адресу Георгиевский проспект 27к2, на тот момент в домах не было горячей воды из-за профилактического отключения, но если всему району Крюково воду дали 30-31 мая, но в новых домах вода так и не появилась», написала в редакцию «Зеленоград.ру» местная жительница Виктория.
Её слова подтверждают соседи, которые уже успели заехать в новостройки. У одних вода была чуть тёплая, у других и вовсе холодная. Управляющая компания застройщика «Пик-Комфорт Сириус» в ответ на жалобы отвечала, что «водоснабжение восстановлено» ещё в субботу, но только в понедельник днем в некоторых квартирах пошла по-настоящему горячая вода.
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