11-летний ребенок увидел, что два человека подозрительно себя ведут в 18 микрорайоне. Об этом он сообщил в полицию. Эта информация помогла сотрудникам патрульно-постовой службы задержать закладчиков, у которых в ходе досмотра были изъяты 42 свертка, сообщили в зеленоградском УВД. Мальчика наградили грамотой и подарком.

«Отрадно, что подрастающее поколение помогает органам правопорядка в раскрытии преступлений, — сказал замначальника УВД Валерий Митрофанов. — Поступок юноши достоин не только поощрения, но и уважения. Пусть такие отвага и отзывчивость с его стороны станут примером для всех зеленоградцев и гордостью для его родителей, воспитавших достойного гражданина своей страны».

Мальчик, бесспорно, молодец. И, похоже, у него ещё не пропала вера в полицию. Однако многие взрослые разуверились в эффективности обращения в полицию. Районные чаты переполнены сообщениями о закладчиках и наркопотребителях, которые особо и не скрываются, и даже попадают на камеры. Но обращения в полицию часто заканчиваются лишь бесплодным разговором с участковым, который происходит иногда через несколько дней, когда закладчики уже испарились.