Режим работы парковок изменился с 3 июня. В 8:30 утра на парковках было ещё достаточно свободных мест, хотя обычно к этому времени они плотно заняты.
Парковка возле рынка всё ещё чудовищно завалена мусором, но на ней работало несколько уборщиков — возможно, вскоре эта проблема исчезнет.
Часть машин паркуется на тротуаре возле рынка, который контролирует охранник — насколько это законно, непонятно.
Стоимость парковки — 40 рублей в час (считается поминутно) с понедельника по субботу, оплата через приложение «Парковки России». Номера парковок 6089M и 6090M.
Парковки работают в режиме «перехватывающих» для пассажиров МЦД. Чтобы оставить на них машину бесплатно, нужно с 5:30 до 2:00 совершить поездку туда-обратно по карте «Тройка» от станции Крюково (подробнее здесь).