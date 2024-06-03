Режим работы парковок изменился с 3 июня. В 8:30 утра на парковках было ещё достаточно свободных мест, хотя обычно к этому времени они плотно заняты.

Парковка возле рынка всё ещё чудовищно завалена мусором, но на ней работало несколько уборщиков — возможно, вскоре эта проблема исчезнет.