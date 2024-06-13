Счет на 500 рублей в день выставили нашему читателю Андрею, который пытался воспользоваться новой платной парковкой возле станции Крюково, как перехватывающей. Он привязал карту «Тройка» к приложению «Парковки России», утром поставил машину возле станции, отметил тариф «Перехватывающий», поехал в Москву на электричке, на ней же вечером вернулся обратно, однако система посчитала, что условия тарифа не выполнены и потребовала оплатить более 12 часов парковки по 40 рублей в час. Служба поддержки пока ему не ответила.

Андрей не единственный пострадавший. О непонятной проблеме сообщают и другие пассажиры. «У меня тоже потребовали 500 рублей за парковку и не отвечают за что? — пишет Юлия в зеленоградском чате. — У меня абонемент „МЦД+пригород“. Наличие абонемента, а не кошелька на Тройке может быть причиной?».

Николай тоже «попал» на 514 рублей, но разобрался в причине. У него на «Тройку» записан абонемент на «Ласточку», то есть он пользуется парковкой, как перехватывающей, ездит на электричке, но формально получается не пользуется МЦД, потому что у «Ласточек» другой оператор (компания МТППК). Чтобы продолжать парковать машину бесплатно, он был вынужден завести две транспортные карты — одну для абонемента на электричку, вторую — для прохода через турникеты, которая засчитывается для бесплатной парковки. Он рассчитал, что переплата составит около 800 рублей в месяц.

Напишите, удалось ли вам воспользоваться перехватывающей парковкой бесплатно, какие впечатления от удобства всей этой системы, стало ли легче найти свободное место?