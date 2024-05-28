Парковки возле станции Крюково через месяц станут платными. Если только не пересесть с машины на МЦД
Фото: Zelenograd.ru
Похоже, парковку вообще никогда не убирали. Кто отвечает за эту территорию сейчас, непонятно — то ли это уже парковка, то ли это ещё стройплощадка, то ли это навсегда зона разгрузки для машин, которые привозят товары на рынок.
Эти грузовики, кстати, паркуются на тротуарах, местах для инвалидов и даже перекрывают места «для себя». Справится ли департамент транспорта с этим беспределом, узнаем после 3-го июня.
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