«Внимательно прочитайте повестку общего собрания собственников, отнеситесь к этому вопросу с вниманием и обязательно участвуйте в голосовании — это этого зависит ваше спокойствие, чистота и безопасность вашего жилища. По пунктам о передачи своих прав на общедомовое имущество „Жилищнику“ — однозначно голосуйте против», — сказано в одной из протестных листовок.
Речь идет о попытке «Жилищника» получить право распоряжаться общим имуществом в жилых домах, получать от этого доход, а прибыль (то есть доходы за вычетом расходов) аккумулировать для капитального ремонта.
Деталей «Жилищник» не объясняет, нет никакой информации, кроме текста из бланка для голосования. Это приводит к недоверию: «Нас снова хотят использовать втёмную — решить коммерческий вопрос в свою пользу. В альтруизм этой хваткой организации лично я не верю», — пишет один из жителей в чате района.
Как именно предполагает «Жилищник» использовать подъезды, неизвестно. Это рождает самые страшные подозрения. К примеру, в одном из объявлений рисуют такую картину: «Хотите ли вы, чтобы подъезд стал проходным двором, чтобы в местах общего пользования располагались ящики, постаматы, в которых вы даже не знаете, что может находиться (наркотики, спиртные напитки, взрывчатка). Наши дома для жизни, а не для торговли».
Отдельные вопросы, которые «Жилищник» также не проясняет, вызывает финансовая сторона:
- что случилось, если на капремонт нужно собирать дополнительно, сверх обязательных взносов?
- где будут храниться собранные деньги? «Жилищник» пишет, что они пойдут на «формирование фонда капремонта», но что это будет: официальный Фонд капремонта г. Москвы или какой-то «фонд» самого «Жилищника»?
- будут ли доступны для внешнего аудита условия договоров и финансовые данные по их исполнению? Ведь на капремонт пойдут доходы за вычетом расходов, но расходы можно написать такими, что прибыли на капремонт не останется.