Деталей «Жилищник» не объясняет, нет никакой информации, кроме текста из бланка для голосования. Это приводит к недоверию: «Нас снова хотят использовать втёмную — решить коммерческий вопрос в свою пользу. В альтруизм этой хваткой организации лично я не верю», — пишет один из жителей в чате района.

Как именно предполагает «Жилищник» использовать подъезды, неизвестно. Это рождает самые страшные подозрения. К примеру, в одном из объявлений рисуют такую картину: «Хотите ли вы, чтобы подъезд стал проходным двором, чтобы в местах общего пользования располагались ящики, постаматы, в которых вы даже не знаете, что может находиться (наркотики, спиртные напитки, взрывчатка). Наши дома для жизни, а не для торговли».

Отдельные вопросы, которые «Жилищник» также не проясняет, вызывает финансовая сторона: