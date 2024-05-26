В ходе ремонта предстоит смонтировать пролёт левой части моста, ограждения, уложить асфальт, выполнить благоустройства территории.



Капремонт моста начался еще в 2020 году. Успели реконструировать только правую часть сооружения, а затем работы встали из-за отсутствия нужных конструкций для левой. Причиной называли загруженность российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Конструкции — балки и ортотропные плиты — ждали с 2022 года. Сейчас они изготовлены, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.