Для ремонта моста закроют одну полосу. Ограничения продлятся до конца октября. Это может привести к значительным задержкам — учитывайте это при планировании дороги.
Подготовка к ремонту началась уже в середине мая — поставили строительный городок и бетонные блоки, покрасили забор.
В ходе ремонта предстоит смонтировать пролёт левой части моста, ограждения, уложить асфальт, выполнить благоустройства территории.
Капремонт моста начался еще в 2020 году. Успели реконструировать только правую часть сооружения, а затем работы встали из-за отсутствия нужных конструкций для левой. Причиной называли загруженность российских заводов, выпускающих металлоконструкции. Конструкции — балки и ортотропные плиты — ждали с 2022 года. Сейчас они изготовлены, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте ЖКХ.