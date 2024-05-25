Очевидцы сообщают, что на выезде скопилась большая пробка, часть выездов перекрыли.
Около 14:38 подъехала к зданию подъехала пожарная машина. Однако дыма над зданием не видно. Около 15:10 приехали кинологи
Прямо в купальниках эвакуировали посетителей «Термолэнда». Многие ждут на парковке, хорошо хоть на улице тепло.
Эвакуация сорвала детские праздники в «Кидбурге» — как минимум две группы из детского сада отмечали там выпускной. Хотя дети расстроились из-за сорванного праздника, сотрудники «Кидбурга» собрали их в одном месте, начали развлекать, играть и успокаивать, а люди на парковке включили в машинах детские песенки, чтобы развлечь детей
В 16:20 Зеленопарк объявил о завершении эвакуации. Торговый центр продолжил работу в обычном режиме, до 22:00.
Предыдущие эвакуации «Зеленопарка» были 18 и 20 мая. Тогда причинами были ложные сообщения о минировании.