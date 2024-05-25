Около 14:38 подъехала к зданию подъехала пожарная машина. Однако дыма над зданием не видно. Около 15:10 приехали кинологи

Прямо в купальниках эвакуировали посетителей «Термолэнда». Многие ждут на парковке, хорошо хоть на улице тепло.