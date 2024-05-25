На станции Крюково теперь можно оплатить проезд по биометрии — эту технологию называют ещё «оплата взглядом» 25.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Пройти по биометрии можно через турникеты, обозначенные специальным стикером — просто посмотрите в камеру, не предъявляя билет и не прикладывая карту, створки откроются после того, как система вас «опознает», а деньги спишутся с карты, которая привязана в приложении. Для валидации на выход прикладывайте ту же карту, которая привязана к сервису. Подключиться к оплате по биометрии можно в приложении «Метро Москвы».

Разовая поездка на МЦД из пригородной зоны при оплате по биометрии дешевле на шесть рублей, чем при оплате «Тройкой» — 70 рублей.

В мэрии гарантируют безопасность переданных в систему биометрических данных, утверждая, что система имеет банковский уровень защиты, а все данные зашифрованы.

Кроме Крюково оплата по биометрии заработала на станции МЦД-3 Лихоборы, а также на станциях Нахабино (D2) и Площадь трёх вокзалов (D2, D4). В будущем эту технологию планируют внедрить на всех станциях МЦД.

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Метки:
электричка, станция крюково, оплата проезда, контролеры, мцд
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