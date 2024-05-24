Об исчезнувшем электричестве начали сообщать около 15 часов. Затем в некоторых домах полностью или частично пропала вода (вероятно, были обесточены насосы), местные жители в чате района говорили о пропаже связи. Примерно в 15:10 уже приехали пожарные. Около 15:30 электричество начало возвращаться.
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