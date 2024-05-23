В конце апреля рабочие еще затирали межплиточные швы силиконом и шлифовали плиты, а сейчас никаких следов работ больше нет, фонтан и подсветка работают, но между плитами снова течет, проводка вылезла из короба (на фото) — подобных мест около десятка.

Ремонтировать фонтан пришлось из-за ошибок прежней реконструкции в 2019 году. Новая подсветка поломалась, были проблемы с насосами, трещины, сколы, ржавчина, протечки. Пока подрядчик и заказчик ремонта валили ответственность друг на друга, закончился гарантийный срок.

За новый ремонт взялась «Фирма Подводстройсервис» — почти за 106 миллионов рублей. Она должна заменить облицовочные плиты на стенах, полу и снаружи чаш фонтана, восстановить гидроизоляцию, заменить запорную арматуру, заменить все светильники, подводные кабели, блоки питания, декодеры, вместо металлического короба сделать полиуретановый, отремонтировать служебные помещения. На ремонт отводится пять месяцев — то есть, до июля.

Как видно, у них тоже всё не слава богу. И хотя рабочих уже не видно, но и заплатили им пока только треть от суммы контракта, а сам контракт пока ещё находится на исполнении (срок — до конца года). Призываем заказчика — ГБУ «Гормост» — не принимать объект с протечками, а префектуру и зеленоградцев следить за состоянием фонтана, чтобы подрядчик исправлял ошибки ремонта в рамках гарантии.