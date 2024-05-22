Первое убийство Гриценко совершил в 1993 году, затем освободился и в 2001-м году он начал нападать на женщин в зеленоградском лесопарке — бил их молотком по голове, забирал вещи. Затем он продолжил нападения на севере Москвы. Там его и задержал случайный прохожий. В результате 14 нападений четыре женщины скончались. В апреле 2002 года сорокалетнего Гриценко приговорили к 22 годам лишения свободы за полтора десятка разбойных нападений и убийства.

По данным Shot, сейчас он находится в исправительной колонии особого режима №10 в Мордовии. Источник в колонии сообщил, что Гриценко вёл себя крайне агрессивно и провел в в карцере СУС (строгие условия содержания) 13 лет. А когда его перевели на общий режим, попытался устроить бунт, но безуспешно. Последние девять месяцев его наблюдает специальная психиатрическая комиссия.

Новость о возможном скором освобождении Гриценко беспокоит зеленоградцев — люди боятся повторения. «Зеленоград.ру» направлял запрос и в службу исполнения наказаний, чтобы узнать, когда точно Гриценко освободится, а также в полицию, которая должна осуществлять административный надзор за осужденными за тяжкие преступления ещё много лет после освобождения. Такой надзор может включать запрет посещения определенных мест, запрет пребывания вне определенного помещения в определенное время суток и так далее. Ни ФСИН, ни полиция на запросы редакции ничего не ответили.