Светофоры включат на улице Александровка возле остановки «Корпус 1428» и на улице Гоголя возле остановки «Корпус 1012» (на фото — здесь уже всё готово к включению).

Оборудовать светофорами все «зебры» на дорогах с четырьмя и более полосами комиссия по безопасности дорожного движения при префектуре решила ещё в 2020 году из-за участившихся наездов на пешеходов. Но за четыре года это сделали только на восьми переходах. Причем зачастую светофор появляются только после серьезного ДТП, да и то не сразу.

В прошлом году в Центре организации дорожного движения объясняли, что светофоры ставят в первую очередь в аварийно-опасных местах, местах с интенсивным движением и вблизи социальных объектов (школ, поликлиник и и т. п.).

«Зебр» без светофоров на четырёхполосных дорогах — в том числе, возле социальных объектов — в Зеленограде ещё предостаточно. Например, на улицах Новокрюковская, Александровка, Заводская, на Середниковской улице, проспекте Генерала Алексеева напротив «Зеленоградстроя» (кстати, он стоял в планах прошлого года) и возле остановки «Колледж», в Северной промзоне возле автокомбината, на Алабушевской улице у остановки «РТС-2», на Филаретовской и улице Юности.