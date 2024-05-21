Вход в строящийся подземный переход на станции Крюково со стороны нового города оказался открыт. Но только с одной стороны 21.05.2024 ZELENOGRAD.RU

Людей, которые вошли в открытый тоннель, в конце длинного спуска ждало разочарование — выход был перекрыт ограждением.

Некоторым удавалось через него протиснуться, остальные возвращались обратно. Так что не пытайтесь пока войти в новый тоннель — ждем официального открытия!

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Метки:
станция крюково
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