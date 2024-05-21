Людей, которые вошли в открытый тоннель, в конце длинного спуска ждало разочарование — выход был перекрыт ограждением.
Некоторым удавалось через него протиснуться, остальные возвращались обратно. Так что не пытайтесь пока войти в новый тоннель — ждем официального открытия!
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