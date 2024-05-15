Одновременно на берегу разворачивают оборудование для очистки водоема. Планируют удалить иловые отложения со дна, чтобы остановить зарастание озера. Также укрепят берега. Когда начнутся эти работы, пока неизвестно.

Очистка дна и ремонт береговой полосы — это часть плана масштабного благоустройства вокруг Школьного озера. Эти работы запланировано сделать до конца лета. Пляж в этом году будет закрыт.