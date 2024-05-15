Обмелевшее Школьное озеро снова начали наполнять водой 15.05.2024 ZELENOGRAD.RU

В начале мая из озера спустили почти всю воду — вероятно, это нужно было для ремонта водоспуска на плотине. Вода осталась только в западной части озера. Сейчас из трубы со стороны 10-го микрорайона течёт вода. На заполнение озера потребуется несколько дней.

Одновременно на берегу разворачивают оборудование для очистки водоема. Планируют удалить иловые отложения со дна, чтобы остановить зарастание озера. Также укрепят берега. Когда начнутся эти работы, пока неизвестно.

Очистка дна и ремонт береговой полосы — это часть плана масштабного благоустройства вокруг Школьного озера. Эти работы запланировано сделать до конца лета. Пляж в этом году будет закрыт.

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Метки:
школьное озеро
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