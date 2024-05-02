Озеро заметно обмелело — в открывшемся дне с интересом копошатся утки в поисках еды, а в районе пляжа его прочёсывают два человека с металлоискателями в поисках потерянных украшений.

На плотине в северо-восточной части пруда стучат отбойные молотки — рабочие вскрывают камеру затворов водоспуска. По словам старшего, раньше она нормально не работала. В течение недели её починят и воду в озеро снова нальют. Глубина озера до шести метров, поэтому вода для местной фауны останется.