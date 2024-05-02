Озеро заметно обмелело — в открывшемся дне с интересом копошатся утки в поисках еды, а в районе пляжа его прочёсывают два человека с металлоискателями в поисках потерянных украшений.
На плотине в северо-восточной части пруда стучат отбойные молотки — рабочие вскрывают камеру затворов водоспуска. По словам старшего, раньше она нормально не работала. В течение недели её починят и воду в озеро снова нальют. Глубина озера до шести метров, поэтому вода для местной фауны останется.
В рамках масштабного благоустройства озеро планируют почистить от иловых отложений, чтобы оно было поглубже и не зарастало — для этого будут использовать плавучую гидроэжекторную машину (земснаряд). Также укрепят берега.
Несмотря на начавшиеся ремонтные работы, проход вокруг Школьного озера пока открыт, здесь довольно людно.
Школьное озеро (раньше известный, как пруд Водокачка) появилось на месте будущего Зеленограда во второй половине 19-го века, чтобы брать воду для заправки паровозов на станции Крюково.