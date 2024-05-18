«Чтобы в твою честь посадили дерево, недостаточно быть просто хорошим человеком. Твои дела и поступки должны стать достоянием народа, примером для будущих поколений на десятилетия вперёд. Дуб в честь Бориса Львовича станет символом народной любви и уважения. Мы в это верим!» — пишут в сообществе «Васильевы зори», которое организовала солнечногорская детская библиотека, которая носит имя Бориса Львовича Васильева.

Посадить дуб решили, потому что писатель любил это дерево, сообщает телеканал «360 Подмосковье. Солнечногорск». Небольшой саженец — потомок дуба, который рос перед домом самого Бориса Львовича.

«Надеюсь, что когда-нибудь возле этого дерева в городском парке будут собираться почитатели литературного творчества автора, обсуждать и цитировать строки из его произведений», — высказался глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Борис Васильев родился 21 мая 1924 года в Смоленске. С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт добровольцем, был в окружении под Смоленском, получил ранение под Вязьмой. Литературным дебютом 30-летнего фронтовика в 1954 году стала пьеса «Танкисты», посвящённая смене поколений в послевоенной армии страны. По сценариям Васильева поставлен ряд художественных фильмов, один из самых известных и всенародно любимых — фильм «Офицеры». Как прозаик Васильев приобрёл наибольшую известность в 1969 году после публикации повести «А зори здесь тихие…» в журнале «Юность».

"Васильевы зори" — так друзья называли дом Васильевых в Солнечногорске. Сюда к писателю приезжали и журналисты для интервью, например, именно здесь снимали документальный фильм «Тихие зори Бориса Васильева» 2009 года. «В глубине леса — желтый, оштукатуренный, в два этажа дом… Хозяин запер собаку в вольер. Пошел по тропинке меж кустов сирени в мою сторону. Седой, с седыми аккуратно подстриженными усами. В домашней телогрейке. В рыжей ушанке. В офицерских сапогах. Походка уверенная. Горделивая…» — так вспоминал свою встречу с Борисом Васильевы писатель, художник, автор-исполнитель песен Александр Макаренков, писатель, художник, автор-исполнитель песен (из книги «Есть такая профессия…»: Борис Васильев в воспоминаниях современников", 2014 год).

В этом году в память о писателе в Солнечногорске проходят «Васильевские чтения», творческий конкурс всероссийского масштаба. Библиотека запустила акцию «Васильев. Бесконечность…», участники которой весь год будут читать произведения Бориса Васильева и делиться впечатлениями, а в конце года организаторы подсчитают общее число страниц прочитанных бумажных книг. Квиз «Борис Васильев», разработанный библиотекарями, недавно предложили всем желающим. В День Победы, 9 мая, на набережной озера Сенеж состоялась фотовыставка, рассказывающая о биографии и главных произведениях писателя.