Детская музыкальная школа №53 появилась в Зеленограде в 1969 году. Сначала в хозблоке в корпусе 123, а потом переехала в трехэтажное здание на улице Юности, где работает и поныне.

Почитайте на сайте «Зеленоград.ру» воспоминания учеников разных лет об учебе в «музыкалке», которые мы собирали к 50-летнему юбилею школы — ностальгические, весёлые и неожиданные.