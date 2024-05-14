Фото: "Зеленоград.ру"
Установку бюста приурочили к 185-летию со дня рождения композитора и к 55-летию основания самой школы. Открыли бюст под «Колокольный звон» из оперы Мусоргского «Борис Годунов».
Детская музыкальная школа №53 появилась в Зеленограде в 1969 году. Сначала в хозблоке в корпусе 123, а потом переехала в трехэтажное здание на улице Юности, где работает и поныне.
Почитайте на сайте «Зеленоград.ру» воспоминания учеников разных лет об учебе в «музыкалке», которые мы собирали к 50-летнему юбилею школы — ностальгические, весёлые и неожиданные.
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