Иван Соколов. «Переживаю всё так, как будто это было вчера»

О музыкальной школе, о времени, проведенном в ней, у меня сохранилось довольно много разных воспоминаний. Первые из них относятся к периоду, когда я еще и не думал заниматься музыкой, однако время от времени проезжая или просто проходя мимо, всегда обращал внимание на здание, стоящее особняком в стороне от других домов, в тихом живописном уголке, практически в лесу. Здание действительно казалось мне каким-то таинственным, недоступным для обычного человека.

Но однажды пришло время, и я переступил его порог. Меня зачислили на специальность «фортепиано», и с этого момента жизнь изменилась абсолютно. Открылся новый потрясающий мир, в который я погрузился сразу и навсегда.Воспоминания непосредственно об учебе у меня скорее эмоциональные, нежели визуальные, и связаны прежде всего с общением с конкретными людьми. Музыкальная школа, ее дух — это прежде всего ее педагоги, и особенно ценно, когда педагог становится твоим другом, авторитетом, которому ты доверяешь не только в профессиональных, но и в жизненных аспектах.

Именно таким человеком с первых дней учебы для меня стала Рузанна Егишевна Барсегян, которой я прежде всего благодарен за то, что она, увидев мое желание стать музыкантом, сразу установила серьезные профессиональные требования. Поэтому работа всегда была по-настоящему продуктивной.

Конечно же, именно с занятиями по специальности связаны мои основные воспоминания. За семь лет этих уроков было бесчисленное множество, каждый из них был событием. Как правило, они проходили либо очень рано утром, либо поздно вечером. Мы часто занимались в малом и большом залах школы, если они были свободны. Иногда я приходил уставший после уроков, но очень быстро включался и работал с удовольствием.

С первого класса я любил петь в хоре у Марты Ивановны Кадниковой. Особенно меня почему-то привлекало звучание аккомпанемента, я даже как-то просил ноты для домашнего музицирования. Вполне резонно мне, тогда первокласснику, отказали, поэтому я был вынужден изощрить свой слух и самостоятельно подобрать и записать его, уж больно хотелось играть. На что только не пойдешь от безысходности:) Конечно же, я помню выступления — первый выход на сцену, первый сольный концерт, отчетные концерты, музыкальные вечера в малом зале, первые камерные опыты… Невозможно перечислить всё это в маленьком рассказе, но эти эмоции живы в моей памяти и душе. И вспоминая, я переживаю всё так, как будто это было вчера.

Напоследок об одном воспоминании, сопровождавшим меня все время. Это вид зелени из окон зала, классов, коридоров школы. Он неизменен и останется для меня символом того прекрасного времени, когда я учился в школе имени Мусоргского.