Шесть лет назад областное правительство утвердило проект планировки территории для строительства линии скоростного внеуличного транспорта «Стрела» из Химок в Москву.

Маршрут должен был проходить как по улично-дорожной сети, так и над землей. Линия крепится на специальных опорах, которые не занимают много места на поверхности земли. Эта линия была частью планируемой системы рельсового скоростного пассажирского транспорта в Московской области.

Уже тогда этот проект казался несколько утопичным, а после начала работы над МЦД у него и вовсе не было шансов. Сейчас возле «Меги» планируют построить станцию МЦД с условным названием Химки-2, а проект монорельса теперь официально отменен.

Другой проект монорельса пытались реализовать ещё раньше, в 2016 году, в Красногорском районе — его начала строить компания «Мортон» (на фото их вагончики и станция), но после поглощения «ПИКом», проект заморозили. Теперь вместо него планируют строить Рублёво-Архангельскую линию метро, которая в перспективе может дойти и до Красногорска.