В продаже ланчбоксы, термосы, канцтовары, тапочки, зонтики, ножи, формочки, посуда, часы, средства для стирки, косметика, средства по уходу за собой, украшения, товары для поездок, бутылки для воды, шейкеры, мелкая электроника, чехлы для телефонов и наушников, косметички, рюкзаки, сладости, снеки, конструкторы, машинки, мягкие игрушки и т. п.
Магазин находится на первом этаже «Зеленопарке», в центральном атриуме, рядом с Cofix.
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