Об этом сказал губернатор Московской области Воробьев и выразил уверенность, «что по качеству они ничем не уступают [немецким]».

«Мерседес» открыл завод в индустриальном парке Есипово пять лет назад. Там производили седаны Е-класса и планировали налаживать выпуск внедорожников. Однако после начала СВО в марте 2022 года Mercedes-Benz приостановил производство автомобилей в России, а позже продал автозавод крупному дилерскому холдингу «Автодом».

Сколько сотрудников работает сейчас на заводе в Есипово, неизвестно. Подходящие вакансии найти не удалось. При запуске завода сообщалось, что там создано 1000 рабочих мест.

«Завод стоит на месте — никуда не делся, — говорил в январе гендиректор „Автодома“. — Все сотрудники на месте, каждому выплачивается полная зарплата, чтобы иметь возможность быть в режиме готовности для начала работ. До нового года здесь начали собирать тестовую партию автомобилей для проверки технической работоспособности всей производственной линии».

Он также добавил, что на предприятии будут выпускать «исключительно премиальные автомобили».