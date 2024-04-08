В корпусе 622 прошли учения по тушению пожара в жилом здании повышенной этажности. Цель таких занятий — изучить объект, отработать слаженность действий в условиях, приближенных к реальным, рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда №214 Сергей Юров.
По замыслу, возгорание произошло на восьмом этаже четырнадцатиэтажного дома. Занятия проводили в течение четырех дней, чтобы охватить как можно больше пожарных.
Одновременно пожарные рассказывали жильцам, что чаще всего мешает им при тушении пожаров:
- парковка машин на местах для спецтехники и возле пожарных гидрантов
- установка в подъездах непредусмотренных проектами перегородок, дверей, мест для консьержей из горючих материалов
- использование мест для установки пожарного крана не по назначению
- личные вещи на лестницах
Похоже, судя по фото, несколько таких личных вещей после «тушения» вынесли из подъезда
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