В корпусе 622 прошли учения по тушению пожара в жилом здании повышенной этажности. Цель таких занятий — изучить объект, отработать слаженность действий в условиях, приближенных к реальным, рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда №214 Сергей Юров.

По замыслу, возгорание произошло на восьмом этаже четырнадцатиэтажного дома. Занятия проводили в течение четырех дней, чтобы охватить как можно больше пожарных.

Одновременно пожарные рассказывали жильцам, что чаще всего мешает им при тушении пожаров:

парковка машин на местах для спецтехники и возле пожарных гидрантов

установка в подъездах непредусмотренных проектами перегородок, дверей, мест для консьержей из горючих материалов

использование мест для установки пожарного крана не по назначению

личные вещи на лестницах

Похоже, судя по фото, несколько таких личных вещей после «тушения» вынесли из подъезда