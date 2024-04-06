На стенде издательства «Питер» представлены книги Ирины Алымовой. «Скорей рисуй дракона» (12+) — это сборник рассказов для подростков в жанре магического реализма. Коллективный сборник «Всё равно ТЫ» состоит из рассказов для подростков (и их родителей).

Издательство «Добрый великан» из Мурманска привезло историю «От мышиной норки до ядра Земли» (0+). Это тоже книга Ирины Алымовой про «невидимые этажи» планеты и «неволшебные чудеса» нашей Земли.

На стенде издательства Wizart Comics в сборнике арт-новелл про колонизацию дальнего космоса «Максима-2» (12+) есть и новелла «Aeternitas означает Вечность» Ирины Алымовой. Особенность этого сборника — текст чередуется с комиксами.