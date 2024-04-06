Книги писателей и иллюстраторов из Зеленограда принимают участие на ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction 06.04.2024 ZELENOGRAD.RU

На стендах девяти издательств в Гостином дворе можно увидеть, полистать и приобрести по специальным редакторским ценам два десятка изданий зеленоградских авторов в разных жанрах. Это книги писательниц Ирины Алымовой и Валерии Гречиной, а также писательницы и иллюстратора Марии Колкер. Рассказываем о них подробно.

На стенде издательства «Питер» представлены книги Ирины Алымовой. «Скорей рисуй дракона» (12+) — это сборник рассказов для подростков в жанре магического реализма. Коллективный сборник «Всё равно ТЫ» состоит из рассказов для подростков (и их родителей).

Издательство «Добрый великан» из Мурманска привезло историю «От мышиной норки до ядра Земли» (0+). Это тоже книга Ирины Алымовой про «невидимые этажи» планеты и «неволшебные чудеса» нашей Земли.

На стенде издательства Wizart Comics в сборнике арт-новелл про колонизацию дальнего космоса «Максима-2» (12+) есть и новелла «Aeternitas означает Вечность» Ирины Алымовой. Особенность этого сборника — текст чередуется с комиксами.

Дебютная книга писателя, фотографа, журналиста и волонтёра Валерии Гречиной «Тритоны» вышла в 2022 году в издательстве «Стеклограф». Это сборник коротких «исповедальных рассказов» для старшего школьного возраста и взрослых.

Книжки детского иллюстратора и писателя Марии Колкер можно найти на стендах многих издательств: «Миф.Детство», «Рипол», Clever, «Настя и Никита» и «Альпина». На детском стенде «Мифа» представлена новинка: пятая книга из серии «Просто о Важном» Натальи Ремиш, вышедшая с иллюстрациями Марии буквально на днях.

Ярмарке работает до 7-го апреля в Гостином дворе (ул. Ильинка, 4) с 11:00 до 21:00 (в воскресенье — до 20:00). Билеты от 400 рублей, но есть варианты скидок. В программе ярмарки и другие события: лекции, презентации, круглые столы, автограф-сессии. Подробности на сайте (https://moscowbookfair.ru/)

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Метки:
книги, алымова дина, колкер мария
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