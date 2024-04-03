Вместо обещанного магазина спорттоваров напротив 14-го микрорайона строят супермаркет 03.04.2024 ZELENOGRAD.RU

Возле «Территории фитнеса» на улице Александровка строят здание под называнием «супармаркет», хотя сначала обещали магазин спортивных товаров.

Одноэтажное здание площадью около тысячи квадратных метров строят слева от фитнеса (со стороны дороги). Участок, на котором ведутся работы, принадлежит той же «Территории фитнеса». Его сдали в аренду ещё в 2017 году. Компания возвела здание для фитнес-клуба, а на свободном месте анонсировала строительство магазина спортивных товаров. Именно такое назначение будущего здания обсуждали с жителями два года назад.

Ещё в 2022 году будущее здание напротив 14-го микрорайона официально называли «спорттоварами». Но по кадастровой карте участок получил гораздо более широкие виды разрешенного использования: бытовое обслуживание, магазины, общественное питание и обеспечение занятий спортом в помещениях.

Теперь же на информационном щите написано конкретно — «супермаркет». Такое же название — в документах префектуры. Скорее всего, в помещении откроют какой-нибудь сетевой продуктовый магазин. Какой именно, пока неизвестно. В 14-м микрорайоне работают сетевые супермаркеты — две «Пятерочки», два «Перекрестка», «Вкусвилл», «Верный» а также небольшие продуктовые магазины.

Согласно информационному щиту, достроить здание планируют уже в апреле. Но, судя по ситуации на стройке, — ближе к концу года.

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Метки:
микрорайон 14, коммерческая недвижимость
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