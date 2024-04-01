Пока их всего два: на Центральном проспекте у корпуса 401 (на фото) и на Крюковской площади у корпуса 834А. Теперь их должны подключить к электричеству и передать компании, которая будет их эксплуатировать. Как быстро это произойдет, неизвестно.

Смысл городских постаматов в том, чтобы забирать в них заказы из интернет-магазинов. Но не из любых, а тех, кто присоединился к проекту «Московский постамат». Из крупных маркетплейсов это пока только «Яндекс.Маркет».

Всего планируется около двух десятков таких киосков-постаматов. Как раньше сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре, ещё их планируют поставить на площади Юности (возле фитнеса DDX и кондитерской «Русский лес»), у корпусов 118, 309, 435А, 439, 601, возле остановок «Студенческая», «Ведогонь-театр» и «10-й микрорайон», возле «Пятерочки» в корпусе 843, у корпуса 908, на Крюковской площади, возле ТЦ «Столица» в 14-м микрорайоне, у корпусов 1522, 1624, 2003, 2008, а также у ТЦ «Крюково» возле станции.

Год назад мэрия пыталась поставить постаматы в подъездах некоторых домов без согласия жителей, но после их протестов, пока от этой идеи отказались.