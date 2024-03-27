Похоже, конфликт начался во вторник около 17:30 в автобусе 400 Т, а на Заводской улице три участника драки вышли из автобуса и продолжили на улице.

На другом видео (примерно с 55-й секунды) подъехавшая полиция задерживает одного из участников. Другой участник драки идёт рядом, к нему у полиции претензий, кажется, нет.

Других подробностей драки пока нет. Если что-то знаете, пожалуйста, напишите: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru