Пассажиры автобуса подрались до крови. Возможно, на межнациональной почве 27.03.2024 ZELENOGRAD.RU

«Двое мужчин докопались до мигранта непонятной национальности, обвиняя его в теракте в Крокусе и обзывая игиловцем. В итоге молодой человек не выдержал натиска, сорвался, разбив одному из них голову», написала в сообществе «Подслушано Зеленоград» автор видео Алла П. Другой комментатор ответил, что это не мигрант, а всю жизнь живет в Зеленограде.

Похоже, конфликт начался во вторник около 17:30 в автобусе 400 Т, а на Заводской улице три участника драки вышли из автобуса и продолжили на улице.

На другом видео (примерно с 55-й секунды) подъехавшая полиция задерживает одного из участников. Другой участник драки идёт рядом, к нему у полиции претензий, кажется, нет.

Других подробностей драки пока нет. Если что-то знаете, пожалуйста, напишите: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

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Метки:
драка
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