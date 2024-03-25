Очевидцы говорят, что около 16:25 сработала пожарная сигнализация. Всех посетителей «выгнали на улицу», «стоим и ждем, когда впустят», рассказали читатели «Зеленоград.ру».
Примерно через час после эвакуации, в 17:25, посетителей и сотрудников запустили обратно.
Сегодня в Москве около десяти ТЦ были эвакуированы из-за ложных сообщений о минировании. Причина эвакуации «Иридиума» неизвестн.
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