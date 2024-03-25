До трёх ночи скрежетал и пищал трактор в 11-м микрорайоне, возле ТЦ «Ольга». Это происходит регулярно 25.03.2024 ZELENOGRAD.RU

«Начиная от жутко громкого писка, когда он сдаёт назад (то есть почти всё время), до звуков битья железом по асфальту. Тут же ещё эхо капец какое», рассказала местная жительница Ольга в чате района.

По её словам «эта вакханалия» началась вечером и закончилась глубокой ночью. Уснуть она смогла только после четырёх утра. Ольга утверждает, что ночная уборка перед ТЦ «Ольга» с использованием тяжелой техники происходит ползимы.

Подобные шумные ночные работы по уборке снега происходят как минимум два раза в месяц на протяжении всей зимы, как только ляжет снег, утверждает Ольга. Она живет в корпусе 1204 пять лет, и так каждый год. Местные старожилы подтверждают, что такое действительно происходит много лет, но никто никуда не жалуется, мол, как-то попробовали, а им сказали, что это законно.

«С одной стороны, я понимаю, что все это убирать надо, и ночью удобнее, не ходит народ под колесами, а с другой, я почти каждый раз плохо сплю из-за этого, да и просто раздражает несколько часов шума, лязга и пипиканья», говорит Ольга.

Вообще-то, ночной шум (с 23 до 7 часов) в Москве запрещен. Недавно полиция получила право самостоятельно составлять протоколы о нарушении закона о тишине. Поэтому местным жителям не стоит стесняться и терпеть — сразу звоните вызывайте полицию по общему номеру 112 или через дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22.

Чей это трактор, зачем он ночью долбил асфальт, спросим префектуру.

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Метки:
микрорайон 11, микрорайон 12, шум и закон о тишине
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