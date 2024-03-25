По её словам «эта вакханалия» началась вечером и закончилась глубокой ночью. Уснуть она смогла только после четырёх утра. Ольга утверждает, что ночная уборка перед ТЦ «Ольга» с использованием тяжелой техники происходит ползимы.

Подобные шумные ночные работы по уборке снега происходят как минимум два раза в месяц на протяжении всей зимы, как только ляжет снег, утверждает Ольга. Она живет в корпусе 1204 пять лет, и так каждый год. Местные старожилы подтверждают, что такое действительно происходит много лет, но никто никуда не жалуется, мол, как-то попробовали, а им сказали, что это законно.

«С одной стороны, я понимаю, что все это убирать надо, и ночью удобнее, не ходит народ под колесами, а с другой, я почти каждый раз плохо сплю из-за этого, да и просто раздражает несколько часов шума, лязга и пипиканья», говорит Ольга.

Вообще-то, ночной шум (с 23 до 7 часов) в Москве запрещен. Недавно полиция получила право самостоятельно составлять протоколы о нарушении закона о тишине. Поэтому местным жителям не стоит стесняться и терпеть — сразу звоните вызывайте полицию по общему номеру 112 или через дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22.

Чей это трактор, зачем он ночью долбил асфальт, спросим префектуру.