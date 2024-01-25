На ночные заведения, расположенные на Яблоневой аллее, жалуются, в частности, жители корпуса 329 — это башня за зданием, в котором находятся бары «Руки вверх» и The Bell. В совете депутатом его назвали «многострадальным». Этим жалобам уже десять лет, жители дома обращались ранее в администрацию президента РФ. Недавно состоялась встреча с окружным прокурором, ему передали обращение жителей. Содержание этого обращения нам пока неизвестно.

До того многострадальным был корпус 306, жители которого несколько лет боролись за тишину и покой и прошли все возможные инстанции. Ночные клубы на площади перед торговым центром закрылись еще в 2014 году. Но другие — напротив, на другой стороне Яблоневой аллеи — остались, а потом открылись и новые. Люди жалуются не на сам факт работы ночных клубов и пабов, а на шум их посетителей. «Орут каждую ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье», описывала ситуацию три года назад жительница 329-го корпуса. Орут на улице возле заведений, орёт музыка в припаркованных тут же машинах, пьяные догуливают и устраивают разборки в ближайших дворах. Местные жители также говорят, что ночью к заведениям подъезжают таксисты и «бомбилы», ждут клиентов и тоже ведут себя шумно.

С ночным шумом, после 23 часов, должна как раз разбираться полиция, но им проще убрать проблему с глаз долой.