В зеленоградской полиции предложили убрать шумные развлекательные заведения куда-нибудь за город 25.01.2024 ZELENOGRAD.RU

Переместить ночные клубы с территории 3-го торгового центра «за пределы города» — такое решение поддержали бы в УВД Зеленограда, о чём говорят открыто. Видимо, полиция не может справиться с проблемами, которые создают посетители этих заведений. Жители соседних домов жалуются уже больше десяти лет.

Глава муниципалитета Савёлки Ирина Юдахина на заседании совета депутатов назвала 3-й ТЦ «нашей тревогой и болью», не уточняя, о чём конкретно идёт речь. Из дальнейшего обсуждения стало понятно, что о ночных заведениях. «Посты мы выставляем, работа проводится, если что-то случается, экипажи незамедлительно реагируют, — сказал заместитель начальника отдела МВД по районам Матушкино и Савелки Роман Саламатин. — Но одних усилий отдела недостаточно, тут надо проводить совместную работу… вплоть — и это моё личное мнение — до перемещения куда-нибудь за пределы города, чтобы не мешать окружающим». Перенос заведений не в компетенции полиции, но такое решение «мы бы активно поддержали», отметил Саламатин. «Наши точки зрения совпадают» , — отозвались депутаты.

На ночные заведения, расположенные на Яблоневой аллее, жалуются, в частности, жители корпуса 329 — это башня за зданием, в котором находятся бары «Руки вверх» и The Bell. В совете депутатом его назвали «многострадальным». Этим жалобам уже десять лет, жители дома обращались ранее в администрацию президента РФ. Недавно состоялась встреча с окружным прокурором, ему передали обращение жителей. Содержание этого обращения нам пока неизвестно.

До того многострадальным был корпус 306, жители которого несколько лет боролись за тишину и покой и прошли все возможные инстанции. Ночные клубы на площади перед торговым центром закрылись еще в 2014 году. Но другие — напротив, на другой стороне Яблоневой аллеи — остались, а потом открылись и новые. Люди жалуются не на сам факт работы ночных клубов и пабов, а на шум их посетителей. «Орут каждую ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье», описывала ситуацию три года назад жительница 329-го корпуса. Орут на улице возле заведений, орёт музыка в припаркованных тут же машинах, пьяные догуливают и устраивают разборки в ближайших дворах. Местные жители также говорят, что ночью к заведениям подъезжают таксисты и «бомбилы», ждут клиентов и тоже ведут себя шумно.

С ночным шумом, после 23 часов, должна как раз разбираться полиция, но им проще убрать проблему с глаз долой.

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Метки:
микрорайон 3, шум и закон о тишине
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