Сначала пролет весом 2263 тонны надвинули с левого берега, где собирали конструкцию, на временную конструкцию на барже, затем в три этапа переместили до временной опоры на противоположном берегу канала. Надвижка продолжалась 38 часов. В апреле строители возведут временные конструкции для поперечной надвижки пролета моста на постоянные опоры.

Этот мост длиной почти 400 метров станет частью высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ-1), которая пройдет и через Зеленоград. Мост спроектирован таким образом, чтобы выдерживать нагрузку поездов на скорости более 300 км/ч.

Терминал ВСМ в Зеленограде будет располагаться напротив корпуса 1824. К нему построят крытые пешеходные переходы от вокзала МЦД и через железную дорогу со стороны старого города. Время в пути из Зеленограда до Питера будет около двух часов. Поезда будут ходить с частотой в 10-15 минут.