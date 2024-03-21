«Жилищник» заказал поставку топиарной фигуры «Дерево любви» высотой 3,3 метра. В основе конструкции — металлический каркас из профильной трубы, заполненный пенополистеролом, покрытый искусственной травой.

Судя по документам, поставить эту фигуру, планируют где-то возле корпуса 1620, возможно, где-то на бульваре, который проходит от Георгиевского проспекта через микрорайон.

Оставив в стороне эстетическую уместность этой конструкции в современном городе, стоит напомнить, что практика многократно показала — металлический каркас, используемый в топиарных фигурах, ненадежный и не выдерживает столкновения с реальной жизнью. Фигуры животных, которые последние годы ставили в городе, неизменно оказывались сломаны. Был такой опыт и с бульваром в 16-м микрорайоне шесть лет назад — слону тогда отломали бивень.

Нельзя так просто взять и пройти мимо такой фигуры и не залезть на неё, думают сотни детей. Никакой металлический каркас такого не выдерживает. «Жилищник» с упорством, достойным лучшего применения, чинит фигуры за свой счёт (гарантия на это не распространяется) и ставит наивные таблички «Не залезать» — тщетно.

Как скоро такая табличка появится возле «дерева любви» или как скоро его обвяжут сигнальной лентой и отправят на ремонт, неизвестно, но это неизбежно произойдет. И ещё хорошо, если никто не расшибётся при падении с дерева.

На закупку «дерева» выделили 990 тысяч рублей. Установят его, судя по документам, до конца июня. В комментариях в телеграм-чате читатели «Зеленоград.ру» говорят, что лучше бы эти деньги потратили на высадку или уход за обычными деревьями.