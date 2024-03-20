«Разбудил едкий запах», «чем воняет с улицы так сильно», «с утра невозможный запах то ли газа, то ли лука, невозможно дышать», «какая же вонь на Заводской», «с улицы несет какими-то выбросами непонятными», «какая-то смесь газа или сероводорода и гари», «дети в школе 23-го микрорайона жалуются на невыносимую вонь», писали местные жители в чатах районов.

Вероятно, причина запаха — начавшийся около шести утра пожар в доме 21А на Заводской улице. Пожарных вызвали в 6:32, шел густой дым. Охрана дежурила на месте, но не знала, что именно могло загореться. По одной информации — горел мебельный цех (360ТВ), по другой — вообще отрава для крыс (МК). Сообщают также, что очевидцы слышали хлопки.

В московском МЧС «Зеленоград.ру» сообщили, что пожар потушили в 7:12, пострадавших нет. Информации о том, что именно горело нет, но посоветовали жителям, которых беспокоит запах, позвонить в 112, чтобы выслали на место пожара передвижную лабораторию для замера концентрации вредных веществ.

В зеленоградском Роспотребнадзоре также посоветовали обращаться в МЧС — возможностей для экспресс-анализа воздуха у них нет.