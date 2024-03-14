Доклад о высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург состоялся в режиме видеоконференции. На связь с президентом мэр вышел из с городского вокзала на МЦД «Крюково» (к счастью, сегодня относительно тепло и замерзнуть на неотапливаемом вокзале мэру не грозило).

«Вокзал в Зеленограде, на котором мы сейчас находимся, — современный комплекс, он является, по сути дела, частью вокзала ВСМ. Первая остановка в Москве будет здесь, в Зеленограде», — объяснил Собянин президенту. Правда, Зеленоград будет «первой остановкой» по пути из Санкт-Петербурга, но Путину, который родом из Питера, так, вероятно, привычней.

Терминал ВСМ в Зеленограде будет располагаться напротив корпуса 1824. К нему построят крытые пешеходные переходы от вокзала МЦД и через железную дорогу со стороны старого города. Время в пути из Зеленограда до Питера будет около двух часов. Поезда могут ходить с частотой в 10-15 минут.