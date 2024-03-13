Историческое мозаичное панно на площади Юности обследуют и, может быть, отреставрируют. Оно частично разрушено, но повреждения спрятали 13.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Департамент культурного наследия распорядился «провести работы по сохранению» рельефа-мозаики на здании торгового центра на площади Юности, которое пять лет назад было признано объектом культурного наследия. Возможно, придется ремонтировать или реставрировать и внешнюю, и внутреннюю часть, которая сейчас частично закрыта винным стеллажом «Перекрестка». Чиновники говорят, что объект в удовлетворительном состоянии, но это только на первый взгляд.

Мозаичное панно — композиция «с бионическими формами» — была создана 53 года назад художником-монументалистом Евгением Аблиным. Она объемная и встроена в здание: верхняя часть рельефа находилась на фасаде ресторана «Русский лес», нижняя на фасаде универмага. В советское время её можно было увидеть как снаружи, так и внутри здания. В 1990-е годы внутреннюю часть замуровали и, как выяснилось позже, частично разрушили.

«На сегодняшний день панно находится в удовлетворительном состоянии, — сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте культурного наследия. — Сейчас проводятся научно-исследовательские работы. До конца апреля специалисты обследуют как фасадную часть панно, так и фрагмент, расположенный в интерьерах первого этажа здания.

Первый этаж занят сейчас супермаркетом «Перекресток». Мозаика в нём частично скрыта стеной, за которой есть серьёзные разрушения, рассказывал «Зеленоград.ру» директор компании, управляющей зданием торгового центра на площади Юности — в середине «нулевых» компания сделала всё возможное, чтобы сохранить внешнюю часть панно, но внутренняя была сильно разрушена и её полностью закрыли.

Это выяснилось четыре года назад, когда «Перекресток» затеял ремонт помещения, а жители потребовали вернуть визуальный доступ к панно и внутри здания — тогда по инициативе «Зеленоград.ру» подписи за это оставили почти 600 человек. После этого в «Перекрестке» пошли навстречу жителям, но не стали открывать панно целиком, утверждая, что оно в значительной мере разрушено. Насколько серьёзны разрушения, точно неизвестно, но по словам управляющего зданием, внутреннюю восстановить практически невозможно.

По итогам нынешнего обследования специалисты определят, нуждается ли панно в реставрации или ремонте, говорят в Мосгорнаследии. Если проведение работ всё-таки потребуется, разработают проект, а затем реставраторы приступят к работам.

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