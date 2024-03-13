«На сегодняшний день панно находится в удовлетворительном состоянии, — сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте культурного наследия. — Сейчас проводятся научно-исследовательские работы. До конца апреля специалисты обследуют как фасадную часть панно, так и фрагмент, расположенный в интерьерах первого этажа здания.

Первый этаж занят сейчас супермаркетом «Перекресток». Мозаика в нём частично скрыта стеной, за которой есть серьёзные разрушения, рассказывал «Зеленоград.ру» директор компании, управляющей зданием торгового центра на площади Юности — в середине «нулевых» компания сделала всё возможное, чтобы сохранить внешнюю часть панно, но внутренняя была сильно разрушена и её полностью закрыли.

Это выяснилось четыре года назад, когда «Перекресток» затеял ремонт помещения, а жители потребовали вернуть визуальный доступ к панно и внутри здания — тогда по инициативе «Зеленоград.ру» подписи за это оставили почти 600 человек. После этого в «Перекрестке» пошли навстречу жителям, но не стали открывать панно целиком, утверждая, что оно в значительной мере разрушено. Насколько серьёзны разрушения, точно неизвестно, но по словам управляющего зданием, внутреннюю восстановить практически невозможно.

По итогам нынешнего обследования специалисты определят, нуждается ли панно в реставрации или ремонте, говорят в Мосгорнаследии. Если проведение работ всё-таки потребуется, разработают проект, а затем реставраторы приступят к работам.