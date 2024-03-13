С одной стороны, из Москвы приказывают заниматься «повсеместным ворошением снега», чтобы он быстрее таял. С другой стороны, в Зеленограде ночные температуры ещё стабильно отрицательные и, похоже, ворошить снег не очень получается — пока надо ещё просто скалывать лёд, которым покрыты дворы практически по всему городу, «Жилищник» завален такими жалобами.
На скалывать лёд мало — нужно ещё и осколки вывозить. В лучшем случае горы грязного колотого льда скидывают на газон, в худшем — оставляют там, где лежал на много часов, делая дворы ещё менее проходимыми.
А днём пешеходные дорожки прогреваются, их заливает талая вода, уходить которой некуда — по обе стороны дорожки смерзшиеся кучи снега. Ночью эти лужи замерзают и вопрос встаёт по новой: посыпать реагентом, колоть или ворошить?
В одном московском паблике по этому поводу придумали новую скороговорку: «Рашид снег ворошил-ворошил, да не выворошил».