А днём пешеходные дорожки прогреваются, их заливает талая вода, уходить которой некуда — по обе стороны дорожки смерзшиеся кучи снега. Ночью эти лужи замерзают и вопрос встаёт по новой: посыпать реагентом, колоть или ворошить?

В одном московском паблике по этому поводу придумали новую скороговорку: «Рашид снег ворошил-ворошил, да не выворошил».