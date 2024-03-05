Метро в Зеленоград может прийти по участку между линиями МЦД. Возможно, через 20 лет 05.03.2024 ZELENOGRAD.RU

Раз в несколько лет институт генплана Москвы обещает так или иначе продлить метро в Зеленоград. В 2019 году главный инженер института Михаил Крестмейн говорил о возможности построить ветку от несуществующей тогда БКЛ. От этой идеи не отказываются и сейчас, но направление на Зеленоград уже не рассматривают. Теперь подход другой.

«Сегодня очень активно развивается система МЦД, дублировать и параллельно строить линию метро там, где уже идет МЦД, не нужно. Поэтому мы хотим дождаться, когда МЦД заработают по-настоящему, и посмотреть, какой там подвоз. Мы будем смотреть между линиями железных дорог, какие зоны не обслужены, будем искать эти направления. В принципе, метрополитен будет выходить в область, но куда — это еще предстоит понять», — сказал Крестмейн.

Для Зеленограда это может быть участок между нашим МЦД-3 и МЦД-1 до Лобни (выделен на схеме). В секторе между ними как раз находится аэропорт Шереметьево. Это согласуется с рассуждениями заммэра по вопросам градостроительной политики Андрея Бочкарева об имеющейся технической возможности продления метро после недавно открытой станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии — как раз в сторону Шереметьево. А оттуда и до Зеленограда недалеко — станция метро в старой части города, где-нибудь возле Ленинградки, было бы очень кстати.

«Мы в принципе давно считали, что метро может прийти в Зеленоград, — добавляет Крестмейн. — Но Институт Генплана планирует на большую перспективу, и это не значит, что сейчас эти проекты начнут реализовывать. Может быть, после нас через 20 лет придут другие и построят».

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