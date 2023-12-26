Техническую возможность продления метро после недавно открытой станции «Физтех» заложили при строительстве Люблинско-Дмитровской линии. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Возможно, лет через 10-15 необходимость в метро до Шереметьево может появиться, сказал Бочкарев, отметив что сейчас таких планов нет, а до аэропорта «не так уж и близко — километров 20».

Однако причина, похоже, не только в длине ветки или в отсутствующей потребности в метро в аэропорт — Шереметьево находится на территории Подмосковья, другого субъекта федерации, что «существенно осложняет реализацию таких проектов», говорил Бочкарев несколько лет назад, объясняя, почему во Внуково метро будет (сейчас уже есть), а в Шереметьево или Домодедово «планов нет».

В принципе, сейчас заложена техническая возможность продлить любую линию метро, говорит Бочкарев. Так что к Шереметьево может пойти и какая-нибудь другая линия, или вовсе новая. А там и до Зеленограда недалеко.