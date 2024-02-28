Общественная организация ВОРДИ действует по всей стране и призвана помогать родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет. ВОРДИ — добровольная общественная организация родителей и законных представителей детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью и другими нарушениями, которые не могут самостоятельно представлять свои интересы. Имеет 79 отделений в регионах и 85 местных отделений на муниципальных уровнях. Зеленоградское образовано в конце прошлого года.

«Во всех странах мира родители являются движущей силой законодательных и практических изменений по улучшению качества жизни своих детей. Мы объединились для продвижения инициатив родительского сообщества по созданию достойных условий жизни в обществе, социальной и образовательной инклюзии детей и взрослых с инвалидностью в России», — так в целом анонсирует свою деятельность общественная организация.

На практике это конкретная консультационно-информационная помощь и поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью, по направлениям: здравоохранение, социальная защита, образование и другим.

«Когда ребенку-инвалиду выдают розовую справку [справку об инвалидности, выдаётся бюро медико-социальной экспертизы], для семьи эта ситуация становится стрессовой. Родители чаще всего не знают, что делать дальше, куда обращаться, что им положено — рассказал „Зеленоград.ру“ председатель зеленоградского отделения ВОРДИ Антон Колядин. — Я сам отец ребенка-инвалида и хорошо знаю проблемы. Социальные структуры работают с семьями, где есть инвалиды, по системе „запрос-ответ“. Я считаю, что родители должны получать полную информацию о своих правах ещё в момент получения справки. А сейчас о социальной помощи, положенных льготах, выплатах, медицинской реабилитации, о возможностях образования родители инвалидов узнают в основном друг от друга. По большому счету, наша организация выполняет функции „связного“ между семьями инвалидов и социальными службами».

Искать информацию в многочисленных законодательных и ведомственных документах, вести переписку, а тем более ходить по инстанциям родители инвалидов чаще всего не могут — у них и так большая психоэмоциональная и физическая нагрузка.

В местное отделение родители и законные представители инвалидов могут обращаться по любым вопросам. Организация накопила большой опыт, взаимодействует с экспертами из муниципальных и государственных учреждений, местные отделения постоянно на связи с региональными и руководством ВОРДИ. В Зеленограде организация уже сотрудничает со школой №854, где дети-инвалиды обучаются по адаптированным образовательным программам. Также направлены письма в префектуру, управление соцзащиты и местное управление «Мосгорспорта» с предложениями о сотрудничестве. Кстати, федеральный закон «О социальной защите инвалидов» (статья 33) прямо предписывает органам исполнительной власти привлекать представителей общественных объединений инвалидов для подготовки и принятия решений, затрагивающих их интересы.

Антон Колядин отметил, что в Зеленограде необходимо создать информационный ресурс для семей детей-инвалидов, чтобы люди тратили минимум времени на получение ответов на вопросы (которых обычно много), и больше — на своих детей. «Надеемся на помощь и родителей, и социальных структур — только вместе мы сможем изменить ситуацию», сказал председатель отделения.

В Зеленограде связаться с местным отделением можно через группу Вконтакте, по телефону 8-916-520-58-97 или по электронной почте zelenograd.msk@vordi.ru. Общая информация на сайте vordi.org или по горячей линии организации 8-800-777-23-47