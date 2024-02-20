Этот опрос, конечно, поразительный пример очковтирательства — для оценки в одну кучу свалены изменения сразу на нескольких маршрутах по всей Москве, а в заголовке и тексте сразу даётся исключительно положительная оценка: «больше автобусов», «ближе к метро», «ездить без пересадок» и, наконец, «жителям стало комфортнее». Так зачем спрашивать, если вы уже считаете, что жителям стало комфортнее?

Ужасно, если решения, касающиеся тысяч людей, в мэрии принимают на основании таких нелепых опросов. Ведь факт в том, что после отмены 17-го автобуса транспортная обеспеченность многих жителей 14-17 микрорайонов ухудшилась, а добавление двух жалких автобусов на неадекватно длинный маршрут №20 не решил проблему.

Петиция с требованием решить проблему, созданную отменой 17-го маршрута, набрала уже больше двух тысяч подписей. На основе этого префектура попросила департамент транспорта «обратить внимание на сложившуюся ситуацию и найти пути решения вопроса». Однако, благодаря таким вредительским и непрофессиональным опросам, департамент может находиться плену иллюзий — мол, все довольны.

Принять участие в этом псевдо-опросе на «Активном гражданине» вы можете здесь. Петиция о проблеме с отменой 17-го автобуса здесь.