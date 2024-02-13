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Петиция за возврат 17-го автобуса набрала за неделю две тысячи подписей. Что дальше? 13.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Обычно к петициям на платформе «Чейндж.орг» отношение пренебрежительное: мол, там нет защиты от накруток, власти не обязаны рассматривать обращения на этом американском сервисе и для значимого эффекта там нужно огромное число подписей, что невозможно для локальных проблем.

Много ли две тысячи подписей за возврат автобуса или мало, сказать сложно. Однако зеленоградские чиновники фактически признали «Чейндж.орг» легитимной платформой для получения обратной связи от жителей и даже определили значимое количество подписей.

Это произошло в деле с возвратом мигающего зеленого сигнала светофора. Комиссия префектуры, подбирая аргументы против этого эксперимента, упомянула и пять тысяч подписей под соответствующей петицией на «Чейндж.орг» — это отражено в официальном протоколе комиссии.

Если пять тысяч подписей префектуре достаточно для общегородской проблемы со светофорами, то две тысячи кажутся вполне сопоставимым количеством для проблемы нескольких районов нового города.

Будет ли префектура просить департамент транспорта на основе петиции на «Чейндж.орг» изменить решение по 17-му автобусу (вернуть его на прежний маршрут, компенсировать за счет изменения других маршрутов и т. п.), пока неизвестно. Редакция «Зеленоград.ру» спросит и вернётся с ответом.

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Метки:
сбор подписей, петиции, автобус 17
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Обсуждение
In -cognitus
Вчера, 19:16
удивляет почему россиянес таким упорством пишут жалобные петиции на американском сайте,подотченный спецслужбам сша? почему отказываются исать петиции на госспецРоссийском сайте петиций?потому что тамнадо официально регестрироваться? ченжорг хитрый сайт,с разными **уловками **,российские органы не обязаны на него реагировать,тем более,что многие петиции по всему миру на ченжорг создаются самими америкосами
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