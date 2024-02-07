На сайте «Мосгортранса» расписание 20-го автобуса на момент публикации почему-то не отображалось, а на картах «Яндекса» снова не отображаются московские автобусы. Но согласно расписанию на «Яндексе», этот автобус ходит каждые 25 минут, причем до 19:45.

В департаменте транспорта считают, что объединением 17 и 23 маршрутов улучшили работу автобусов для местных жителей, потому что удобнее стало ездить между старым и новым городом, а также пересаживаться на МЦД. Насколько лучше стало жителям нового города перемещаться между микрорайонами (например, 14 и 16-м), непонятно.

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