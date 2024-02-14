Железнодорожная станция Алабушево отнесена к «дальней» зоне МЦД и исключена из удобного расписания, автобусы (3, 3К и 24) ходят с большими перерывами, остановки расположены не всегда удобно, нет даже тротуара и люди вынуждены ходить по проезжей части (на фото). Зимой становится хуже: снег плохо чистят не только на пешеходных маршрутах, но и на прилегающих улицах — например, проспект Генерала Алексеева на въезде в ОЭЗ из-за этого практически лишился одной полосы.

«Тысяча новых рабочих мест — это всё здорово, конечно, осталось дело за малым — добавить автобусов, — комментирует новость об открытии ещё одного технопарка работающая в „Алабушево“ Наталья. — Ехать не на чем, автобусов не хватает, остановки стоят хрен знает где, почти весь автобус выходит на остановке „Бетонный завод“ и идет в обратном направлении по трассе так как тротуаров нет».

Так ли особой зоне нужны зеленоградцы, и что город делает для работодателей промзоны «Алабушево» и их сотрудников? Оставьте свои отзывы о ситуации, если вы работаете там — пишите в редакцию в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. А мы спросим администрацию города и «Технополиса Москва», как они собираются исправлять эти проблемы.