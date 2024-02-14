Добираться до новых зеленоградских заводов становится всё сложней — работники жалуются на неудобный общественный транспорт 14.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Мэрия регулярно рапортует об открытии новых предприятий на площадке «Алабушево» ОЭЗ, эти предприятия нанимают всё больше сотрудников, но при этом общественный транспорт для них почти не развивается.

Железнодорожная станция Алабушево отнесена к «дальней» зоне МЦД и исключена из удобного расписания, автобусы (3, 3К и 24) ходят с большими перерывами, остановки расположены не всегда удобно, нет даже тротуара и люди вынуждены ходить по проезжей части (на фото). Зимой становится хуже: снег плохо чистят не только на пешеходных маршрутах, но и на прилегающих улицах — например, проспект Генерала Алексеева на въезде в ОЭЗ из-за этого практически лишился одной полосы.

«Тысяча новых рабочих мест — это всё здорово, конечно, осталось дело за малым — добавить автобусов, — комментирует новость об открытии ещё одного технопарка работающая в „Алабушево“ Наталья. — Ехать не на чем, автобусов не хватает, остановки стоят хрен знает где, почти весь автобус выходит на остановке „Бетонный завод“ и идет в обратном направлении по трассе так как тротуаров нет».

Так ли особой зоне нужны зеленоградцы, и что город делает для работодателей промзоны «Алабушево» и их сотрудников? Оставьте свои отзывы о ситуации, если вы работаете там — пишите в редакцию в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru. А мы спросим администрацию города и «Технополиса Москва», как они собираются исправлять эти проблемы.

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Метки:
особая экономическая зона "технополис москва" (оэз) , промзона алабушево, автобус 3
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