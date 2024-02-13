Три корпуса технопарка расположены вдоль проспекта Генерала Алексеева, в глубине новой территории, которая которая вошла в границы площадки ОЭЗ «Алабушево» в 2020 году — раньше ею распоряжался «Моспросмстрой». Все прежние постройки на площадке, которые ранее занимали компании разного профиля, предполагалось постепенно снести. В 2021 году на площадке приступили к строительству нового технопарка — проект был запущен совместно с девелоперской компанией Capital Group. На тот момент сообщалось, что в него будет вложено порядка шести миллиардов рублей частных инвестиций и не менее 5,5 миллиардов рублей инвестиций будущих резидентов — четырех десятков компаний, которые разместятся там по окончании строительства.

«Около 80 процентов площадей уже сданы в аренду», — прокомментировал ввод первой очереди технопарка мэр Москвы Сергей Собянин. По словам мэра, здесь уже работают предприятия, которые производят микроэлектронику, медоборудование, лекарства и создают информационные и компьютерные технологии — со временем они смогут получить статус резидента ОЭЗ и значительные налоговые льготы.

В каждом корпусе, кроме производственных площадок, предусмотрены офисы, столовая, медпункт и технические комнаты. Одновременно с корпусами построен КПП.

Промышленный технопарк строится в рамках программы создания мест приложения труда частным инвестором, сообщает мэрия. Это пример взаимовыгодного сотрудничества между городом и бизнесом: столица получает современную инфраструктуру для размещения инновационных производств, а инвестор — льготы при строительстве жилья. Для этого застройщики жилых домов должны одновременно строить коммерческие, промышленные и социальные объекты. Программа касается территорий за пределами ТТК и МКАД.

Девелопер Capital Group этим проектом начал развивать новое для себя направление промышленного строительства. На сайте Capital Industry и сегодня открыто предложение для резидентов в «Алабушево»: арендные площади от 1500 кв. метров, готовая инженерная и транспортная инфраструктура, паркинг.