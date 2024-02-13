Нашелся желающий построить спортивный комплекс на поляне в 11-м микрорайоне. Участок ему отдали фактически бесплатно 13.02.2024 ZELENOGRAD.RU

Участок площадью 5,5 гектара находится за ТЦ «Ольга», между школой и детским садом, корпусами 1106 и 1115. В течение трёх лет инвестор должен построить здесь некапитальный объект высотой не более двух этажей и площадью не более семи тысяч кв.м. Для каких спортивных занятий — на его усмотрение. К категории некапитальных спорткомплексов относятся, в числе прочих, крытые и открытые катки, теннисные корты, футбольные или регбийные поля, крытые универсальные спортзалы, бассейны. В помещении должны быть раздевалки и места для хранения инвентаря.

Деревья вырубать ради стройки запрещено. О парковке в документах торгов не упоминается. Вокруг будущего здания должен быть забор, который, похоже, может перекрыть две пешеходные дорожки.

На аукцион по аренде участка пришёл один участник — индивидуальный предприниматель Сергей Постнов из Химок. В качестве ИП он зарегистрировался недавно, в конце января. Основной вид деятельности — спортивные объекты. Предприниматель получит участок в аренду на три года всего за 7,8 тысяч рублей в год. Что именно он хочет построить, пока неизвестно, «Зеленоград.ру» отправил ему запрос.

Торги на право построить некапитальный спорткомплекс в 11 микрорайоне уже проводили три года назад. Победитель аукциона — компания «Анкап» — поднял цену сделки с 15 тысяч до 2,6 миллиона рублей. Но так ничего и не построил. Почему, неизвестно.

А одиннадцать лет назад этот участок сдали в аренду частной компании под строительство тогда еще вполне капитального здания — физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Тогда инвестор ничего не построил, потому что на участке обнаружились подземные инженерные коммуникации, о которых ничего не говорилось ни в аукционной документации, ни в договоре аренды. Строить что-либо при таких обстоятельствах было нельзя, а вынос коммуникаций арендатором не был предусмотрен договором.

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Метки:
микрорайон 11, спортивный комплекс
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