Продуктовая ярмарка на Яблоневой аллее открылась три года назад. Торговля шла сначала с переменным успехом, потом хуже, а сейчас ярмарка стоит «фактически пустой» — власти это официально признали. Но в прошлом году к павильону подвели водопровод и канализацию и это позволит расширить ассортимент, например, организовать продажу мяса и рыбы (вероятно, имеется в виду — сырых), сказал курирующий торговлю в Зеленограде заместитель префекта Дмитрий Лавров.

Оптимизм чиновников относительно чудодейственной силы мяса и рыбы не вполне понятен, Но они уже столько всего перепробовали в попытках реанимировать не подающий признак жизни бизнес, что от ещё одной попытки хуже уже не будет.

Похоже, проект неудачен не только на Яблоневой аллее — в разных районах Москвы происходит то же самое. Официально из 69 межрегиональных ярмарок (круглогодичных, фермерских, расположенных в отдельных павильонах) закрыты «по техническим причинам» десять. Жители районов с ярмарками пишут в соцсетях и в отзывах на «Яндексе» о высоких ценах и в целом ненужности таких ярмарок и больших павильонов, занимающих место, которое можно использовать иначе и с большей пользой для людей. Власти упорствуют — ни одну такую ярмарку пока не закрыли насовсем. Вяло идет торговля и на ярмарке в 16-м микрорайоне, которую не спасает статус фестивальной площадки, каток и периодические развлекательные программы.

На Яблоневой аллее практически пустой ярмарочный «ампирный» павильон занимает участок площадью 2398 квадратных метров. Здесь, кроме торговых мест, имеются столики, стулья, работающие экраны, охрана, видеонаблюдение, электричество, кондиционеры, а теперь и водопровод с канализацией. Еще в позапрошлом году мы предлагали действительно изменить формат — сменить торговлю на ярмарках в 3-м и 16-м микрорайонах на что-нибудь действительно нужное. По итогам опроса, в котором больше половины участников жители 3-го микрорайона, большинство выбрало вариант устроить пространство для мероприятий, кружков, мастер-классов, игровую для малышей и настольные игры для детей постарше и подростков. Также предлагали коворкинг, кафе, место отдыха.

Подождем, пока мясо и рыба тоже не подействуют и вернемся к этому вопросу.