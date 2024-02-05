В «Мосгортрансе» объяснили, что это так называемый «школьный рейс». Он идет от школы-интерната №7 в Никольском проезде через улицу Юности, Панфиловский проспект, улицы Каменка, Логвиненко и Андреевка в 16-й микрорайон. Это рейс для школы-интерната — обычных пассажиров туда не пускают.

Почему ему надо была давать номер обычного маршрута, создавая путаницу, непонятно — тем более одновременно с масштабными изменениями в маршрутной сети Зеленограда, которое затронуло и 23-й маршрут.

Вообще, «Мосгортранс» иногда добавляет к номерам обычных автобусов буквы, пуская их по немного измененным маршрутам. Например, встречаются автобусы 1а, 1в, 1 т, 1у, 3а, 3к, 3у — куда они ездят, читайте в разборе на сайте «Зеленоград.ру».