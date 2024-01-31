Проект Александра Усольцева «Прогулки по Москве» с 2007 года рассказывает о московской архитектуре, истории, событиях, а также путешествует из Москвы по России и всему миру.

«Мы стараемся рассказывать об истории и культуре в позитивном ключе, а также пробуждать любовь к родному городу не только в центре, но и в тех районах, где и живет большинство жителей города, от Перово до Зеленограда», — рассказал Александр «Зеленоград.ру»

В прошлом году Усольцев был признан лучшим тревел-блогером Москвы, а его фильм про Зеленоград набрал на ютубе более трёхсот тысяч просмотров.