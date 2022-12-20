Зеленоградец Александр Усольцев признан лучшим тревел-блогером Москвы 20.12.2022 ZELENOGRAD.RU

Ютуб-канал зеленоградца и москвоведа Александра Усольцева «Прогулки по Москве» победил в конкурсе «Путеводная звезда», как лучший блогер в сфере туризма.

На канале MoscowWalks представлены познавательные ролики о Москве и других городах. В частности, недавно там появился замечательный фильм об истории Зеленограда (рекомендуем посмотреть).

«Прогулки по Москве» существуют больше 12 лет. Сначала это был блог в «Живом журнале», затем Александр начал организовывать пешие прогулки, увеличивал их аудиторию, создал сайт и канал на ютубе.

«Путеводная звезда» — ежегодная премия московской индустрии гостеприимства, которая поощряет передовые инициативы в области гостиничного и туристического бизнеса, а также помогает улучшать имидж Москвы. Два года назад Усольцев уже побеждал в этом конкурсе в номинации «Лучший экскурсионный проект». Тогда его онлайн-лекции посмотрели почти девять миллионов человек.

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